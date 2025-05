Eduardo Costa pode ser preso em caso envolvendo Fernanda Lima

O cantor Eduardo Costa está sob risco iminente de prisão após ter. O cantor, supostamente, descumpriu uma ordem judicial que determinava o cumprimento de serviços comunitários. A medida foi imposta após decisão da Justiça como parte da penalidade por ataques públicos dirigidos à apresentadora Fernanda Lima, em episódio que remonta a 2018.

A informação foi divulgada pelo portal F5, da Folha de S. Paulo.

De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Eduardo Costa teria iniciado, mas posteriormente abandonado, as atividades em uma instituição previamente indicada por ele mesmo. A negligência configuraria descumprimento da decisão judicial. Em razão disso, na última terça-feira (06), a Promotoria encaminhou à Justiça um pedido formal de prisão do cantor.

VEJA MAIS

O processo, movido por Fernanda Lima, tramita em sigilo. A juíza repsonsável concedeu cinco dias para que a defesa de Eduardo Costa apresente manifestação e após esse prazo será decidido se o pedido de prisão será acolhido. Caso seja aceito a detenção do artista será imediata.

A origem da ação é em decorrência daexibição do programa Amor & Sexo, da TV Globo, em que Fernanda Lima fez um discurso em defesa das mulheres e Eduardo Costa reagiu de forma agressiva nas redes sociais, chamando a apresentadora de "imbecil" e acusando o programa de promover ideologias de esquerda e de ser direcionado a "bandidos e maconheiros". Além disso, insinuou que Fernanda se beneficiava de privilégios dentro da emissora.