Linn da Quebrada volta aos palcos após internação por uso de drogas; veja

A atriz e cantora Linn da Quebrada voltou aos palcos, em um recomeço. Ela saiu há três semanas de uma clínica de reabilitação, onde passou um mês internada em tratamento contra drogas.

Linn apresentou o show “Trava Línguas”, no SESC 14 Bis. em São Paulo. A amiga Liniker foi prestigiar a apresentação. Nos bastidores, as cantoras posaram juntas em várias fotos, e também comemoraram o aguardado retorno de Linn.

Em entrevista exclusiva ao Fantástico no último domingo (11), Linn desabafou sobre o período que passou em reabilitação, falou abertamente sobre o uso de drogas e os novos rumos da carreira.

"Vou ser bem sincera. Eu quero jogar com a verdade e poder encarar, olhar para você e falar: 'Eu estou com medo. Eu tenho medo do que as pessoas vão sentir ao me ver", disse.

A artista conhece esse olhar julgador: "Muitas vezes já somos crianças LGBTs que já passam por preconceito, por bullying, por diversas questões. E, por isso, já crescemos com aquelas cicatrizes".

A artista falou ainda sobreo vazamento de imagens compartilhado nas redes sociais que a mostra ao lado de um homem supostamente em uma região perto da Cracolândia, em São Paulo. "Dessa vez, quando eu sou internada, eu sinto que as coisas são um pouco diferentes. Eu me senti muito amada, apesar de como as coisas foram expostas aqui fora", declarou.

"Que nem é perto da Cracolândia, na verdade", disse Linn. "Parece que eu estava na rua milhões de vezes, num lugar que eu não estou, que é a Cracolândia. Apesar de que, sim, eu estava em situação de vulnerabilidade. E estava em situação de uso abusivo de substâncias", explica.