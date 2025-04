Linn da Quebrada recebe mensagem de Fernanda Montenegro: “Coragem”

Nesta segunda-feira (31/3), a assessoria de Linn da Quebrada divulgou um áudio carinhoso enviado pela atriz Fernanda Montenegro à artista. As duas contracenaram no filme Vitória (2025), que estreou poucos dias antes de Linn ser internada pela segunda vez para tratar um quadro de depressão.

No áudio, Fernanda expressa apoio e admiração à colega: “Lina, Lina querida, a gente tem que se conduzir na vida e tem que ter fôlego e tem que ter sonho, a vida é sonho. Então se é sonho a gente tem que realizar o sonho com o nosso fôlego”, disse a veterana.

Em seguida, completou com palavras de encorajamento: “Acorda tá? Acorda, acorda você, ponha a mão na sua alma e canta. Você é um ser muito bonito, uma artista, uma atriz, seu trabalho é espetacular nesse filme, seria alegria de ter tido mais cenas com você. Estou te falando com coragem, te passando esse sentimento de acordar e cantar. Amém.”