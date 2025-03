Assessoria de Linn da Quebrada nega que artista tenha sido vista na Cracolândia

A assessoria da cantora, atriz e ex-participante do Big Brother Brasil, Linn da Quebrada, usou as redes sociais na noite da última segunda-feira (17/03) para desmentir informações de que a artista teria sido vista na Cracolândia, região do centro de São Paulo conhecida pela ocupação de dependentes químicos. O boato começou a circular após um vídeo viralizar na internet, sugerindo que Linn estaria no local. A informação chegou a ser veiculada pela colunista Fábia Oliveira, mas foi negada pela equipe da cantora.

VEJA MAIS

Por meio de uma nota oficial divulgada no Instagram da artista, a assessoria afirmou que a alegação não é verdadeira e criticou a disseminação do boato.

"Gostaríamos de esclarecer que a informação de que Linn da Quebrada foi, ou teria sido, vista na Cracolândia não é verídica e possui um caráter tendencioso. Pedimos a todos que verifiquem as informações antes de compartilhá-las, a fim de evitar a disseminação de boatos infundados e a promoção de estigmas negativos associados a questões de saúde e bem-estar", dizia o comunicado.

A equipe também confirmou que Linn está internada para tratar a saúde mental. Segundo a nota, a artista se afastou temporariamente de suas atividades profissionais para se dedicar à recuperação.

"Neste momento, a artista Linn da Quebrada está se afastando temporariamente de suas atividades profissionais para focar em sua saúde e bem-estar", informou.

O comunicado ainda destacou que Linn tem enfrentado dificuldades relacionadas à saúde mental, o que resultou no agravamento de sua depressão e no abuso de substâncias. A assessoria disse que ela está recebendo acompanhamento especializado e conta com o apoio de familiares e amigos próximos.

"Pedimos a todos, especialmente aos fãs e à imprensa, que respeitem sua privacidade e ofereçam o espaço necessário para que ela possa se dedicar totalmente a esse processo. Agradecemos o carinho, a compreensão e o apoio contínuo de todos", concluiu a nota.