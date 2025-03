Ex-BBB Ariadna se pronuncia sobre internação de Linn da Quebrada: ‘o sistema nos adoece’

A notícia sobre a internação de Linn da Quebrada, após supostamente ser vista circulando pela cracolândia, em São Paulo, surpreendeu muitas pessoas, incluindo a influenciadora e ex-BBB Ariadna Arantes, que usou suas redes sociais, na madrugada de terça-feira (18), para enviar uma mensagem à amiga.

“Infelizmente, no mundo em que vivemos hoje, todos nós somos, em maior ou menor grau, vítimas de um sistema. Um sistema que nos afeta tanto mental quanto fisicamente, que nos consome, nos cala”, iniciou.

Desabafo

Ariadna Arantes não poupou palavras ao criticar as reações de algumas pessoas, deixando claro que não se trata de “mimimi”: “Para muitos, o famoso ‘mimimi’ – que, na realidade, busca minimizar o sofrimento alheio —, é apenas uma desculpa vazia para ignorar a dor dos outros. Afinal, se não me afeta, por que devo me importar? Mas essa indiferença apenas fortalece a sensação de impotência e invalidez de quem está sofrendo. E ao mesmo tempo, dá mais poder àqueles que transbordam ódio e estão prontos para atacar sem pensar”, analisou.

“A palavra amor é dita por muitos todos os dias, mas, no coração de poucos, e nas atitudes, de quase ninguém. Amar não é só falar, é agir. É respeitar, acolher, ter empatia. É entender que todos somos feitos da mesma essência, o que nos torna únicos, sim, mas não nos isenta das adversidades que a vida nos impõe”, afirmou.

Mensagem para Linn da Quebrada

Na mesma publicação, a ex-BBB se pronunciou sobre os comentários nas redes sociais acerca da situação de Linn da Quebrada: “Por isso, quero deixar meu total repúdio aos comentários insensíveis e irresponsáveis sobre alguém que amo profundamente: Linn da Quebrada. O mundo pode tentar apagar quem brilha, diminuir quem é grande, mas quem nasce estrela nunca deixa de brilhar”, afirmou.

E finalizou com um recado para a amiga: “Minha ‘Linn da’, espero que você se recupere logo. Que todo o amor que você já espalhou ao longo da vida retorne a você multiplicado. Que sua luz brilhe ainda mais forte e que todos que tentam te diminuir percebam que nada pode parar alguém destinado a ser grandioso. Você não está sozinha. Estamos aqui, por você e com você. Sempre! Te amo, irmã”, concluiu.

Sobre Ariadna Arantes

Ariadna Arantes é maquiadora e ex-BBB. Ela foi a primeira participante trans na história do reality show e entrou na 11ª edição do programa.

Após participar do BBB, Ariadna passou uma temporada no Brasil e voltou a morar na Itália. Atualmente, além de trabalhar com beleza, ela também produz conteúdo de lifestyle para o YouTube.

*Com informações do portal Metrópolis

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)