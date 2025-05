Processada por ex-empresário, Joelma tem escritório penhorado para pagar dívida milionária; entenda

A cantora paraense Joelma teve o escritório, localizado em Recife, penhorado pela Justiça do Trabalho de Pernambuco nesta segunda-feira (5). A decisão, tomada pelo juiz Gustavo Augusto de Oliveira, é resultado de um processo trabalhista movido por Fábio Henrique Izaías de Macedo, ex-empresário da Banda Calypso, no qual Joelma foi condenada, em 2018, ao pagamento de uma indenização. Atualmente, a dívida da artista soma R$ 1,2 milhão.

Ao portal Splash, a cantora afirmou que cumpriu "integralmente todas as obrigações que lhe foram atribuídas" no processo. Ela afirmou ainda que o valor restante da dívida é de responsabilidade de seu ex-marido e ex-parceiro de banda, Ximbinha.

Iniciado há sete anos, o processo trabalhista movido por Fábio Henrique acusou os artistas de não reconhecerem o vínculo empregatício, alegando que nunca teve sua carteira de trabalho assinada. A Justiça deu ganho de causa ao empresário.

O mesmo juiz, inclusive, havia determinado a apreensão do passaporte de Joelma no mês de março do ano passado, sob argumentação de que o documento "viabiliza as viagens internacionais luxuosas incompatíveis com a situação de quem não pode pagar uma dívida trabalhista".