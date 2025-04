Joelma lança clipe de animação de 'Lua dos Apaixonados' e divulga reação; confira

A cantora Joelma publicou um vídeo no seu perfil do Instagram reagindo ao clipe de animação da música "Lua dos Apaixonados", lançada no último dia 27 de março. A faixa marca a celebração de 30 anos de trajetória de artista paraense na música brasileira.

No videoclipe animado, disponível na plataforma YouTube, a boneca que representa a cantora percorre por vários pontos turísticos de Belém, como o Ver-o-Peso, enquanto canta a música.

VEJA MAIS

Em alguns outros momentos, um personagem masculino aparece interagindo com Joelma, e o que inicia com um pedido de autógrafo após um show da artista chega até um encontro romântico dos dois na Estação das Docas, ao luar refletido na Baía do Guajará. Assista: