Joelma está confirmada no São João da Thay 2025 que tem como tema 'A Amazônia Começa Aqui'

No São João da Thay 2025 é sempre tomado por paraenses e este ano não será diferente. Joelma é atração confirmada no evento que tem como tema "A Amazônia começa aqui". Marcado para os dias 06 e 07 de junho em São Luís do Maranhão, o São João da Thay será o aquecimento para a COP 30, que acontece em Belém, no mês de novembro,

Além da cantora paraense, outros nomes que farão parte da programação, como: Pedro Sampaio, João Gomes, Limão com Mel e J eSkine, garantindo uma mistura de ritmos.

A celebração reforça a força do Norte e Nordeste com um calendário diversificado que atrai fãs de diferentes estilos. Este é o primeiro ano que o evento será aberto ao público em geral, gratuitamente, com vendas exclusivas apenas para camarotes, podendo atrair até 30 mil pessoas.

Em outras edições do festival, já passaram nomes como Ivete Sangalo, Pabllo Vittar, Zaynara, Fafá de Belém, Alceu Valença e o cantor internacional Christian Chavez.