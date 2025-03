Joelma celebra 30 anos de carreira com o lançamento de 'Lua dos Apaixonados'

Joelma está celebrando 30 anos de carreira na música brasileira com o lançamento de Lua dos Apaixonados. O lançamento oficial da música acontece à meia-noite desta quinta-feira (27) em todas as plataformas digitais.

A cantora apresentou seu novo trabalho em uma participação exclusiva e surpresa no Rancho do Carlinhos Maia, na noite desta terça-feira (25), onde a faixa foi compartilhada com fãs e convidados.

A canção marca o início de uma nova fase na carreira de Joelma, trazendo uma melodia envolvente e uma letra repleta de emoção e romantismo. Criada durante um camp de compositores com Diego Ramos, Edu Luppa, Lidia Ronecy, Marquinhos Maraial e outros, a música promete emocionar os fãs e reafirmar a conexão única da artista com seu público.

Os fãs também podem aguardar os aguardados DVDs gravados em Vitória e Portugal, previstos para este ano. “Estou muito feliz com essa minha nova fase e o lançamento de Lua dos Apaixonados. Essa música é especial e marca uma nova fase na minha carreira. É a primeira de muitas que estão vindo agora e eu tenho certeza que a galera vai gostar muito. É pra cima e ninguém vai ficar parado”, disse Joelma.

Além do lançamento da nova música, Joelma agora faz parte do casting do Camarote Shows, escritório especializado em gerenciamento de carreiras artísticas e produção de eventos de Wesley Safadão. Embora continue com seu próprio escritório, a JMusic, a chegada da Camarote Shows vem para somar, fortalecendo sua presença e ampliando suas possibilidades no cenário musical. A parceria reforça a união entre Wesley Safadão e Joelma, que prometem oferecer uma experiência ainda mais exclusiva e grandiosa para seus fãs e para o mercado de eventos.

“Estou muito feliz com a nossa parceria. Wesley é um artista incrível e que sou fã demais do trabalho dele. A união é sempre uma força poderosa, e tenho certeza de que juntos vamos alcançar grandes conquistas. Estou muito animada para o que vem por aí!”, declara Joelma.