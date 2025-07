Influencer é criticado por não devolver itens de luxo de amigos durante casamento; entenda

A tradicional "hora da gravata" virou motivo de polêmica após o influenciador Buzeira, conhecido nas redes sociais por sorteios de carros e artigos de luxo, realizar uma festa de casamento milionária no último sábado (12). O que era para ser uma simples brincadeira entre amigos gerou revolta entre os convidados, que acusam o influenciador de não devolver joias, relógios e correntes de alto valor entregues durante a dinâmica.

O evento, que contou com a presença de famosos como o cantor MC Daniel, incluiu a famosa prática em que os convidados oferecem pequenas quantias ou brindes simbólicos como forma de homenagear os noivos. No entanto, dessa vez, os “presentes” foram colares, anéis e relógios de grife — alguns avaliados em mais de R$ 100 mil, segundo os donos — e, até o momento, Buzeira não os devolveu.

O influenciador Hytalo Santos foi um dos que se manifestaram após o casamento, dizendo ter perdido uma pulseira avaliada em R$ 250 mil. “Brincadeira é só quando todo mundo brinca. Eu não estava afim de brincar. Eu simplesmente perdi uma pulseira de 250 mil”, afirmou nas redes.

Outro que protestou foi o youtuber Mau Mau, que exigiu a devolução do próprio relógio. “Hoje, eu nem dormi pensando naquele Rolex que me tomaram ontem, rapaziada. Que safadeza. Eu quero o meu Rolex de volta. E eu não estou brincando”, desabafou.

Nascido no bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo, Buzeira costuma ostentar sua rotina nas redes sociais, exibindo carros importados e ações sociais, além de rifas e promoções de produtos de luxo. Após a repercussão negativa, ele publicou no Instagram uma foto com todos os itens recolhidos durante a festa e ironizou: “Feliz no simples. Meus presentes de casamento”.

Até o momento, Buzeira não esclareceu se pretende devolver os objetos aos donos, o que tem alimentado ainda mais críticas nas redes sociais.