Belém: influencer relata dificuldade para pegar ônibus 'Geladão' até Outeiro

A influencer paraense Dudinha viveu uma verdadeira saga no último fim de semana ao tentar embarcar no ônibus climatizado, conhecido como “Geladão”, rumo à ilha de Outeiro, em Belém. O transporte, que circula gratuitamente aos domingos, se tornou alternativa para quem busca lazer com economia, mas nem sempre é acessível a todos.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Dudinha narra com bom humor a tentativa frustrada de chegar ao destino. Ela estava acompanhada de uma amiga, na avenida Augusto Montenegro, aguardando o coletivo com ar-condicionado. “Era um domingo e eu tava com pouco dinheiro. Peguei minha amiga e falei: ‘amiga, bora para a praia que o ônibus hoje é de graça, meu amor’”, contou.

“Primeiro ônibus só passou depois de uma hora”, diz influencer

A demora e a lotação dos ônibus marcaram a experiência. Segundo o relato, o primeiro veículo só apareceu após uma hora de espera, mas não parou. “E detalhe: o primeiro ônibus passou só depois de uma hora, minha filha. Quando veio o segundo ônibus, não parou também, menina. E, ao mesmo tempo que estava engraçado, também estava estressante”, desabafou.

VEJA MAIS

Mesmo com os contratempos, Dudinha ainda apostava em uma terceira chance: “Eu falei, agora vai. Mas ele falou que estava cheio. Eu só queria dar um orgulho”, relatou, frustrada.

Frustração vira retorno para casa: “Vou me completar com meu chuveiro”

Depois das três tentativas fracassadas, a influencer desistiu do passeio. “Tu que não te contente com o teu esquentadão. Depois de esperar, eu estou indo para casa. É, mana, eu vou ter que me completar com meu chuveiro”, ironizou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) sobre o caso e aguarda o posicionamento.