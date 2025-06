Suspeito de quebrar a janela de ônibus ‘Geladão’ vai parar na seccional em Belém

Um homem suspeito de jogar uma pedra e quebrar a janela de um ônibus ‘Geladão’, em Belém, foi levado pela Polícia Militar até a Seccional do bairro de São Brás. A ação policial que resultou na captura do investigado ocorreu na tarde de domingo (1º/6), na esquina das avenidas Almirante Barroso e Ceará. Conforme as informações da Polícia Militar, uma equipe realizava rondas na área e identificou o suspeito com as mesmas características do homem investigado por vandalizar o transporte público.

Segundo as informações policiais, por volta de 16h15 os agentes do 2º Batalhão de PM realizavam rondas na área e se depararam com o suspeito. O homem possuía as mesmas características físicas e, ainda, tinha nas mãos o mesmo tipo de rodo de limpar pára-brisas que o suspeito de vandalizar o ônibus ‘Geladão’ usava quando quebrou a janela do coletivo na sexta-feira (30/5). Diante da situação, os policiais visualizaram o vídeo do momento do vandalismo e, então, realizaram a abordagem ao suspeito, que foi encaminhado para a Seccional Urbana de São Brás.

Em nota, a Polícia Civil informou que "o suspeito foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos" e que "não houve prisão". O caso é investigado pela delegacia do Marco.

Vandalismo

O ato de vandalismo contra o transporte público de Belém foi registrado na tarde de sexta-feira (30), na avenida Ceará, bairro de São Brás. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem arremessou uma pedra contra um dos novos ônibus climatizados da frota municipal, os chamados “Geladões”, que fazia a linha Canudos–Praça Amazonas. A pedrada atingiu uma das janelas laterais do veículo, quebrando o vidro enquanto o ônibus trafegava em horário de pico.

Ainda Segundo as informações policiais, no momento do ato de vandalismo, o suspeito estava transtornado e ainda teria jogado objetos e pedras para danificar aparelhos de monitoramento pertencentes ao Ciop. Além disso, as câmeras também flagraram o suspeito quebrando uma lixeira na Praça do Operário. O suspeito havia fugido após a ação.