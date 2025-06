Suspeito de matar casal dentro de carro no Castanheira é preso por assassinatos em Belém

Foi preso preventivamente nesta terça-feira (3) o principal suspeito de matar Rosivaldo de Lima Costa e Roseane Santos dentro de um carro de passeio, no bairro do Castanheira, em Belém. Conforme as informações da Polícia Civil, o investigado foi detido no âmbito das investigações de feminicídio e homicídio. O crime ocorreu na madrugada de 3 de maio deste ano, quando o casal foi encontrado seminu dentro do veículo.

A ação policial foi realizada por meio da Divisão de Homicídios (DH). De acordo com as apurações, Roseane era ex-companheira do suspeito e foi flagrada por ele quando estava com Rosivaldo. “As vítimas foram mortas a tiros e encontradas dentro de um carro parado na via pública. Câmeras de segurança registraram o crime que aconteceu no dia 03 de maio deste ano e foi motivado por ciúmes e vingança”, diz a PC.

Principal suspeito de matar casal dentro de carro no bairro do Castanheira, em Belém. (Foto: Polícia Civil)

De acordo com a investigação, o ex-companheiro da mulher foi apontado como autor dos disparos. Diante das provas reunidas, a Justiça decretou a prisão preventiva do investigado. “O caso ganhou grande repercussão pela violência e frieza com que o crime foi cometido. O suspeito está à disposição da Justiça”, diz a PC.

Como aconteceu o crime

Os assassinatos ocorreram na madrugada de sábado (3/5). As vítimas ocupavam um veículo que estava parado na rua Péricles Guedes de Oliveira, próximo à avenida Augusto Montenegro. Segundo informações policiais, Rosivaldo e Roseane foram abordados pelo assassino quando estavam seminus. Houve uma discussão e depois as vítimas foram mortas a tiros.

Desde o início, a polícia acreditava se tratar de um crime passional. O principal suspeito do duplo homicídio era ex-namorado de Roseane e supostamente teria descoberto a relação da mulher com Rosivaldo. A PC teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que o suspeito chega ao local em um carro branco e estaciona em frente ao veículo das vítimas. Um homem desce, se aproxima do carro onde Rosivaldo e Roseane estavam e fala com eles. Após um minuto, ele efetua os disparos. Logo depois, o suspeito correu de volta ao carro e fugiu.