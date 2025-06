Polícia apreende mais de 200 kg de maconha em caminhão boiadeiro no Pará

Uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar do Pará resultou na apreensão de 209 quilos de maconha na manhã desta quarta-feira (4), no município de Anapu, sudoeste do Pará. A droga foi encontrada escondida em um fundo falso na cabine de descanso de um caminhão boiadeiro. Dois homens foram detidos.

A abordagem ocorreu no ramal do Canoé, nas proximidades do quilômetro 562 da BR-230, a Transamazônica. Durante a fiscalização, os agentes também interceptaram uma caminhonete S10 que acompanhava o caminhão e atuava como batedor, repassando informações para facilitar o transporte da carga ilícita.

Dentro da caminhonete estavam o condutor, sua esposa e duas crianças. Ao identificá-lo, os policiais constataram que o homem, de 52 anos, natural de Tocantinópolis (TO), possuía dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Diante das suspeitas, os agentes realizaram uma busca minuciosa no caminhão, que era conduzido por um homem de 21 anos, natural de Rurópolis (PA). Durante a inspeção, foi localizado um compartimento oculto na cabine, onde estavam 200 tabletes de maconha, totalizando 209 quilos da droga.

Questionado sobre a origem do entorpecente, o caminhoneiro informou que havia recebido a carga em Manaus (AM)​ e que o destino final seria a cidade de Goiânia (GO).

Os dois envolvidos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal para os procedimentos legais. O caminhoneiro responderá, em tese, pelo crime de tráfico de drogas. Já o motorista da S10 responderá pelo mesmo crime, além do cumprimento dos mandados de prisão já existentes contra ele.