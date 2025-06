Adolescente de 14 anos é morto a tiros em praça de Itupiranga

Um adolescente, identificado pela polícia como Wilian Pereira de Souza, de 14 anos, morreu após ser baleado no final da tarde de quinta-feira (5), na cidade de Itupiranga, no sudeste do Pará. Os relatos iniciais são de que a vítima estava próxima à Praça da Juventude, no Bairro Novo, quando foi surpreendida pelo atirador e morreu na hora. Segundo a Polícia Civil, investigações estão sendo realizadas.

“A Polícia Civil informa que equipes da delegacia de Itupiranga trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no homicídio de Wilian Pereira de Souza. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

O crime ocorreu por volta de 18h, quando o adolescente estava em via pública. De acordo com informações de testemunhas, o jovem foi baleado e ainda tentou correr para escapar do atirador. No entanto, foi atingido por outros tiros e caiu em uma calçada, próximo à praça. Não há informações sobre as características dos suspeitos envolvidos no homicídio ou qual seria a motivação para o crime.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por moradores e realizou o isolamento da área. A Polícia Civil (PC) também iniciou as apurações, coletando relatos e imagens de câmeras, para auxiliar na investigação. O corpo de Wilian foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá para realização de perícia médica.