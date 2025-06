PC prende mulher suspeita de envolvimento em furto de carros com mecanismo eletrônico em Belém

De acordo com a Polícia Civil, o dispositivo interceptava os sinais das chaves dos veículos das vítimas, impedindo o fechamento das portas e com a saída das vítimas do local, aproveitam e subtraem os pertences que estão dentro dos automóveis

O Liberal