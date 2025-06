PF prende mulher suspeita de tráfico internacional de drogas em Belém

A Polícia Federal prendeu, na tarde desta quinta-feira (5/6), no Aeroporto Internacional de Belém, uma mulher foragida da justiça brasileira, suspeita de envolvimento em tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A prisão foi possível após a emissão de uma difusão vermelha pela Interpol, solicitada pela Polícia Federal. Esse alerta internacional possibilita que qualquer um dos 196 países membros da organização localize e prenda provisoriamente a suspeita, com o objetivo de realizar sua extradição. A mulher foi abordada ao aterrissar em Belém, em conexão de voo proveniente de Guarulhos (SP) e com destino final a Macapá (AP). Durante a abordagem, foram apreendidos com a passageira cerca de R$ 5 mil e dez euros em espécie.

Segundo as investigações, a suspeita fazia parte de um grupo criminoso estruturado que recrutava e preparava pessoas para transportar drogas de forma oculta, ingerindo-as e transportando-as em voos internacionais. A mulher já teria viajado anteriormente para a França utilizando esse método, e estava foragida desde então.

A prisão da suspeita foi efetuada por ordem judicial expedida pela 11ª Vara Federal de Fortaleza (CE) e integra uma ação de cooperação policial internacional.