Estaleiro clandestino usado para a construção de embarcações ilegais é fechado em Soure

Uma grande operação da Polícia Militar resultou no fechamento de uma estrutura clandestina usada para a montagem de embarcações de grande porte ilegais no município de Soure, no Marajó. A ação ocorreu entre os dias 2 e 5 de junho, e ainda resultou na prisão de seis homens que estavam em barcos com mais de 35 mil maços de cigarros contrabandeados. A ação faz parte das estratégias de patrulhamento rural.

A operação foi realizada por meio do 8º Batalhão da PM (8º BPM). Na quinta-feira (5), os agentes fecharam um estaleiro clandestino, em uma área de mata fechada, no igarapé da Glória, região da contracosta de Soure. No local, as guarnições encontraram três motores de grande propulsão, hélices, painéis e diversos equipamentos náuticos utilizados em embarcações de grande porte.

De acordo com a PM, a estrutura estava sendo utilizada como base para montagem de submarinos artesanais, frequentemente empregados por organizações criminosas no tráfico internacional. O valor estimado do material ultrapassa os R$ 4 milhões.

Em continuidade à operação, as equipes abordaram duas embarcações oriundas do município de Abaetetuba, que tentaram fugir ao avistar a lancha da PM. Após perseguição e abordagem, foram encontrados cerca de 35 mil maços de cigarros, todos do Suriname e sem documentação legal. A carga está avaliada em cerca de R$ 5 milhões. Seis homens foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Soure, junto com os materiais apreendidos, que incluem ainda aparelhos celulares, joias e dinheiro em espécie.

Para o comandante do 8º BPM, major PM Andrei Rocha, a ação é um reflexo do trabalho contínuo de combate ao crime organizado na região: "A contracosta do Marajó é uma área estratégica que vinha sendo usada como rota de crimes ambientais e tráfico internacional. Com essa operação, mostramos que a Polícia Militar está atenta, presente e preparada para proteger nossa população e o território paraense", afirmou o oficial.

A operação contou com o apoio de diversas guarnições da unidade, além de embarcações especializadas no patrulhamento fluvial. As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil, que deve apurar a origem e o destino final do material apreendido.