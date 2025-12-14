Capa Jornal Amazônia
'Tipiti' é morto a tiros após briga de bar em Garrafão do Norte

O crime ocorreu na madrugada de domingo (14) no bairro Paraense

O Liberal
fonte

'Tipiti' é morto a tiros após briga de bar em Garrafão do Norte. (Foto: Redes Sociais)

Um jovem identificado como Natalino Damião Moura da Silva Oliveira, mais conhecido como “Tipiti”, foi morto a tiros em Garrafão do Norte, no nordeste do Pará. O homicídio ocorreu na madrugada deste domingo (14), na rua Raimundo Cruz, localizada no bairro Paraense. A vítima estava em uma motocicleta quando foi baleada por dois homens em uma moto.

As informações iniciais são de que a Polícia Militar foi acionada por volta de 1h40 para verificar um homicídio. Ao chegar ao endereço informado, os agentes confirmaram o crime e identificaram a vítima como Natalino Damião. A vítima ainda teria ficado viva por alguns minutos após o baleamento, mas não resistiu e evoluiu a óbito no local.

De acordo com informações repassadas por testemunhas à polícia, Natalino teria se desentendido com um homem em um bar momentos antes do assassinato. Após a discussão, um amigo que estava na garupa da motocicleta pediu para deixar o local. A vítima foi levar o amigo até a residência dele e, no instante em que o passageiro desceu da moto, dois homens chegaram em outra motocicleta e efetuaram cerca de três disparos de arma de fogo. Natalino foi atingido pelas costas.

O amigo da vítima e moradores da área relataram não conseguir identificar os autores dos tiros. A Polícia Militar realizou buscas na tentativa de obter mais informações sobre os suspeitos, mas ninguém foi preso. A Polícia Civil esteve no local para dar início às investigações sobre o crime e a real motivação.

A Polícia Civil informa que a Delegacia de Garrafão do Norte investiga o caso. A vítima foi identificada como Natalino Damião Moura da Silva Oliveira. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. Informações que auxiliem nas buscas pelos suspeitos podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

Palavras-chave

homicídio em garrafão do norte

homem é morto a tiros
Polícia
