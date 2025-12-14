Quatro pessoas são mortas a tiros em chacina no Pará

Dois homens e duas mulheres, entre eles dois adolescentes de 16 e 17 anos, foram mortos a tiros na madrugada deste domingo (14), no município de Peixe-Boi, no nordeste do Pará. O crime ocorreu em uma residência localizada na rua Frei Eduardo Stucchi, no centro do município. Segundo as informações iniciais, uma dupla armada invadiu a casa onde as vítimas estavam para cometer os assassinatos.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que “equipes realizam diligências para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime”.

“Uma força-tarefa foi montada no município de Peixe-Boi, com a participação de equipes da Delegacia local, do Núcleo de Inteligência Policial (NAI) de Capanema, da Divisão de Homicídios de Belém, da Superintendência Regional de Capanema e do Gabinete da Diretoria de Polícia do Interior (DPI)”, assegurou.

Segundo a PC, as vítimas foram identificadas como Mailton Silva Gonçalves e a esposa dele, Marilene dos Santos Ribeiro. “Também foram mortos uma adolescente de 17 anos e um adolescente de 16 anos”, detalhou a nota. “A Polícia Científica foi acionada para a remoção dos corpos e realização da perícia no local do crime. Testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a PC.

Os relatos iniciais são de que os assassinos teriam chegado em uma motocicleta e invadido a residência sem que as vítimas percebessem. As pessoas na casa estavam dormindo em um quarto e foram surpreendidas com o ataque a tiros. Não há mais detalhes sobre qual a relação entre os adultos e os adolescentes mortos.

Moradores da área acionaram a Polícia Militar ao ouvirem os tiros. No local, os agentes constataram as mortes. A Polícia Civil também foi acionada e realizou o isolamento da área para que fosse feita a perícia e a remoção pela Polícia Científica. Ainda não há detalhes sobre qual seria a motivação para os homicídios ou sobre possíveis suspeitos.

"A Polícia Científica do Pará informa que os corpos das vítimas foram periciados e liberados para os familiares na tarde deste domingo, (14). O laudo será enviado para a Polícia Civil, que investiga o caso", disse.