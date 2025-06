Oito pessoas são presas em Igarapé-Miri e Ananindeua durante operação contra crimes violentos

Oito pessoas foram presas na 2ª fase da Operação 'Esparavel', que busca combater crimes de diversos tipos na cidade de Igarapé-Miri e região nordeste do Pará. A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (6) para cumprir três mandados de prisões contra investigados. Na ação, também foram realizadas cinco prisões em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições.

Nas primeiras horas da Operação, que contou com mais de 80 agentes de segurança, três homens foram presos em cumprimento a ordens judiciais. Uma das prisões ocorreu no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, e duas em Igarapé-Miri. Também foram efetuadas a autuação em flagrante de quatro homens e uma mulher pelos crimes de comercialização de entorpecentes e porte de arma de fogo e munições ilegalmente, todas no município do nordeste paraense.

Conforme a PC, as ações têm o objetivo de manter a redução da criminalidade na região, que está há mais de 70 dias sem apresentar registros de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), além de combater os crimes de roubo e furto nas áreas rurais e ribeirinhas do município.

Participam da Operação as Polícias Civil e Militar, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado (Seap), Departamento de Trânsito do Estado (Detran), além da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), Grupamento Fluvial (Gflu) e o Grupamento Aéreo de Segurança (Graesp), vinculados à Segup. Seguem imagens.