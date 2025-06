Brasileiro é preso suspeito de causar morte de mulher que pulou de prédio em chamas na Itália

O brasileiro Michael Pereira, de 45 anos, foi preso pela polícia de Milão, no norte da Itália, suspeito de ter causado a morte de sua companheira, a enfermeira brasileira Sueli Leal Barbosa, de 48, na quinta-feira, 5. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do brasileiro até o fechamento deste texto.

Sueli morreu ao pular da janela do quarto andar do prédio, onde morava com o suspeito, para escapar de um incêndio que teria sido causado por ele. Segundo a polícia, Pereira foi apresentado à Justiça e está sob custódia.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por intermédio do Consulado-Geral do Brasil em Milão, tem ciência e acompanha o caso, a partir de contato da família do interessado. A atuação consular do Brasil pauta-se pela legislação internacional e nacional.

Sueli Barbosa trabalhava como enfermeira no Instituto do Câncer, em Milão, na região da Lombardia. Ela e o companheiro dividiam um apartamento no quarto andar de um prédio de sete pavimentos na Avenida Abruzzi, próximo à Praça do Loreto, na região central da cidade.

No início da madrugada de quinta-feira, o apartamento do casal pegou fogo e as chamas se alastraram. Vizinhos relataram terem ouvido gritos e viram quando a brasileira saltou pela janela na tentativa de escapar das chamas.

Sueli foi socorrida com ferimentos graves e levadas para um hospital, mas não resistiu. A brasileira tinha um filho de 10 anos de outro relacionamento, mas a criança estava com o pai.

Quando os bombeiros conseguiram controlar o incêndio e chegaram ao quarto andar, verificaram que o apartamento estava fechado por fora. O atual companheiro foi localizado pelos policiais em um bar das imediações.

Ele negou o crime, mas não soube explicar porque o apartamento estava trancado pelo lado de fora, com a mulher dentro. Segundo trechos do depoimento, aos quais a reportagem teve acesso, Pereira atribui o incêndio ao hábito da mulher de acender velas de cheiro no apartamento.

Um pouco antes do incêndio começar, vizinhos ouviram uma forte discussão entre o casal. O brasileiro admitiu a discussão e disse que, ao sair, teria jogado um cigarro no chão para provocar a mulher.

As investigações da Polícia Científica e da Unidade de Investigação de Incêndios do Corpo de Bombeiros da Lombardia apontaram que havia sinais de substâncias inflamáveis no piso do apartamento. A perícia foi acompanhada pela promotora Ripamonti, que determinou a prisão do brasileiro.

Pereira, que trabalha como pintor na cidade italiana, não tinha antecedentes criminais, segundo a polícia. Ele e Sueli estavam juntos desde 2022.

Há alguns meses, o casal havia tido uma briga mais acalorada e, chamada pelos vizinhos, a polícia chegou a intervir, indo até o apartamento. O precedente foi considerado no pedido de prisão do suspeito, acatado pela Justiça.