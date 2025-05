Assaltantes roubam passageiros em ônibus interestadual no Pará

Passageiros de um ônibus comercial viveram momentos de tensão e acabaram roubados, na madrugada do sábado (24), por um grupo de assaltantes armados. Procurada, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Castanhal trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. O prejuízo é avaliado entre R$ 40 mil e R$ 50 mil.

As informações preliminares são de que o ônibus saiu de Belém com destino a São Paulo. Os suspeitos pegaram o ônibus em locais diferentes, e já perto do município de Castanhal, eles anunciaram o assalto.

Eles obrigaram o motorista a sair da estrada e assaltaram as pessoas, numa vicinal, o prejuízo é calculado entre 40 mil e R$ 50 mi dos passageiros, a maioria é formada por pequenos empresários que iriam comprar mercadorias para seus comércios. Os ladrões levaram joias, celulares e dinheiro.

Há informações de que o grupo de assaltantes tinha mulheres, e uma delas já foi identificada. A Polícia Civil pede a ajuda da população para localizá-los. “As informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181”, comunica a PC.

Na fuga, o grupo contou com o apoio de três veículos que os aguardavam no ramal. Eles teriam usado nomes falsos para reservar as passagens. As vítimas estão sendo ouvidas pela polícia.