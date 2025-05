Suspeito de homicídio doloso por morte em acidente de trânsito é preso em Muaná

Um mandado de prisão preventiva foi cumprido contra um homem suspeito do crime de homicídio doloso em Muaná, no Marajó. A ação da Polícia Civil para capturar o investigado ocorreu na segunda-feira (26). Conforme as informações policiais, o caso ocorreu em agosto de 2024, quando a motocicleta que o suspeito conduzia colidiu com a da vítima.

Ainda segundo a PC, o homem é investigado pelo homicídio de um motociclista de 31 anos, identificado como Fábio Augusto Leopoldo Barbosa. O caso ocorreu no dia 18 de agosto de 2024, na Estrada Pedro Ferreira, nas proximidades de um posto de gasolina na cidade de Muaná. Segundo as investigações, o suspeito teria ingerido bebidas alcoólicas e conduzido uma motocicleta em via pública na contramão. Ainda conforme o apurado, o investigado não teria feito nenhum tipo de sinalização, resultando na colisão entre a motocicleta dele e da vítima.

Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Muaná, contudo, a vítima não resistiu e morreu. Ao tomar conhecimento sobre o caso, a Polícia Civil instaurou inquérito policial e realizou as oitivas de testemunhas, assim como reuniu as imagens das câmeras de segurança do local em que o crime ocorreu. Diante disso, o suspeito foi preso, conduzido até a unidade policial para as medidas cabíveis e encontra-se à disposição da Justiça.