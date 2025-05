Incêndio no 40 horas: após perder tudo, morador pede ajuda para reconstruir casa

O chaveiro José Ronaldo Alves da Costa, de 55 anos, pede ajuda para reconstruir a casa após o imóvel ter sido destruído no incêndio ocorrido em Ananindeua, na noite de terça-feira (27). O morador, que tinha uma residência de madeira na passagem da Índia, nas proximidades da avenida Hélio Gueiros, no Conjunto 40 Horas, bairro do Coqueiro, perdeu tudo e ficou somente com as roupas do corpo. Ainda não há informações sobre o que teria dado início ao fogo. Na manhã desta quarta-feira (28), ele pediu doações para tentar se manter.

“Eu preciso de um apoio, de uma ajuda para poder me reerguer aqui. Tá muito difícil para mim. Eu trabalho como chaveiro, tô fazendo uns ‘bicos’, mas tô desempregado da minha profissão. Ontem eu não dormi a noite toda porque não tenho para onde ir, a minha família mora em Bragança, eu vivo sozinho aqui”, relata o morador.

De acordo com José Ronaldo, a perda do imóvel e dos eletrodomésticos foi total. “Só restaram as cinzas. Eu não estava em casa e, quando cheguei, as chamas já estavam altas demais. Perdi todos os meus bens materiais, nem os documentos eu consegui tirar da casa. Como eu moro sozinho, não sei como o incêndio começou. Tudo foi destruído. A única coisa que tenho é o que ficou no meu corpo, essa roupa”, diz o morador.

Ajuda

Para ajudar José Ronaldo, os interessados podem ir ao local onde o incêndio ocorreu e doar alimentos, roupas e eletrodomésticos. Além disso, quem quiser enviar valores em dinheiro pode fazer a transferência via Pix para a chave: (91) 9 8591-1448 (Deise Eduarda - vizinha que está ajudando a vítima).

Casa destruída após incêndio em Ananindeua. (Foto: Cira Pinheiro / Especial para O Liberal)

Perda

Segundo José Ronaldo, ele perdeu o cachorro de estimação. O animal morreu no incêndio. “Perder os bens materiais é difícil, mas o que mais está me doendo é que eu perdi meu cachorro. Meu cão, que eu amava e me fazia companhia. Isso é o que eu lamento mais. Não tive como salvar ele. Quando cheguei, as chamas já tinham pegado na casa toda. Nem sei o que pode ter começado o fogo”, lamenta o chaveiro.

Auxílio

Robson Santos, da Defesa Civil de Ananindeua, esteve no local para prestar apoio ao morador. “Nós estamos fazendo levantamento dos danos que foram sofridos através do incêndio. Vamos verificar, também, se houve perdas materiais, se houve danos físicos, ou algo do tipo no morador residente. Além disso, vamos verificar a situação documental dele. Então todas as perdas vão ser levantadas, vão ser encaminhadas para os demais órgãos. A defesa civil é composta por todos os órgãos que compõem a área governamental. Vamos procurar os órgãos assistenciais para verificar também a atualização de cadastro, se vai ser necessário remeter documentação e verificar que tipo de assistência ele pode receber”, informou.