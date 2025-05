Bebê paraense morre após ser atacado por pitbull durante viagem a Goiânia

Um bebê de 10 meses, que seria natural de Santarém, no oeste do Pará, morreu nesta terça-feira (27) após ser atacado por um pitbull em uma residência no Jardim América, bairro da capital goiana. A criança estava com a família em Goiânia, onde passava alguns dias a passeio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o ataque aconteceu dentro da casa onde a família estava. O bebê, que estava no colo da mãe, chegou a ser socorrido com vida e levado para a Unidade de Pronto Atendime​nto (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

“Quando chegamos, a criança ainda apresentava sinais vitais, mas em estado muito grave. Durante o deslocamento até a UPA, ela entrou em parada cardiorrespiratória. Foram feitas tentativas de reanimação, mas infelizmente não teve sucesso”, relatou o major Favaro, do Corpo de Bombeiros de Goiás.

Além da criança, a mãe do bebê e uma outra pessoa que também estavam na casa foram atacadas pelo animal. Ambas receberam atendimento no local, mas não precisaram ser encaminhadas a unidades de saúde.

As circunstâncias do ataque ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.