‘Tatuzinho’ é preso após furtar televisão e trocar por drogas em Parauapebas

Vandisney Bezerra, mais conhecido como “Tatuzinho”, foi preso pela Polícia Militar na última quinta-feira (29), em Parauapebas, no sudeste paraense, após furtar uma televisão de um estabelecimento comercial no bairro Liberdade e trocá-la por drogas. O caso foi registrado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil e chamou atenção pela reincidência do suspeito, que já era monitorado por tornozeleira eletrônica.

A prisão ocorreu depois que a vítima acionou os militares e encaminhou um vídeo que registrava o momento do furto. Com base nas imagens e em informações de moradores, os policiais iniciaram buscas e encontraram Vandisney na Rua DM, uma área conhecida pelo tráfico de entorpecentes.

Durante a abordagem, o suspeito confessou o crime e revelou ter trocado a televisão de 75 polegadas por entorpecentes. Ele levou os policiais até uma residência no bairro Liberdade, onde o aparelho foi localizado.

No imóvel, os militares foram recebidos por uma mulher identificada como Cristiane Brito da Silva. Além da TV furtada, foram apreendidas uma porção de maconha e quatro “petecas” de crack. Cristiane alegou ter recebido a televisão como pagamento de uma dívida, mas, segundo a polícia, Vandisney reafirmou que havia adquirido drogas dela.

Os dois foram levados para a delegacia. O delegado Thiago Carneiro informou ao jornal Correio de Carajás que Cristiane foi indiciada por receptação e posse de drogas, mas acabou liberada. Em relação a Vandisney, caberá ao Poder Judiciário decidir se ele continuará preso ou responderá em liberdade.

Segundo o delegado, “Tatuzinho” é velho conhecido da polícia e já possui outras passagens por crimes de furto. A Polícia Civil agora apura se ele tem relação com outros crimes semelhantes ocorridos recentemente no município.