Trio suspeito de envolvimento em plano para confronto entre facções é preso em Altamira

Três homens foram presos suspeitos de planejarem um possível confronto armado entre facções em Altamira, no sudoeste do Pará. O trio foi detido dentro de um carro de passeio e em posse de uma arma de fogo, munições e drogas, na noite de sexta-feira (30). Conforme as informações policiais, o embate estava previsto para ocorrer durante a noite e foi frustrado pela PM após denúncias que relatavam o plano.

A ação policial foi realizada por equipes da Guarnição Tático da 4ª Companhia Independente de Missões Especiais (CIME), em conjunto com a Agência de Inteligência da mesma unidade. Segundo a polícia, a operação teve início após a guarnição receber uma denúncia sobre movimentações suspeitas ligadas ao planejamento de um confronto entre facções rivais. As informações repassadas apontavam que os suspeitos estariam utilizando um veículo vermelho, modelo Gol, para dar suporte logístico aos envolvidos na ação.

Em posse das informações, os agentes iniciaram as buscas e localizaram o veículo circulando pela Avenida João Pessoa. Foi iniciado um acompanhamento e, depois, realizada a abordagem. No veículo estavam os três suspeitos, que foram registrados. Um deles portava uma pistola Taurus, modelo 940, calibre .40, com numeração raspada e 10 munições intactas. Outro suspeito foi flagrado com 10 papelotes de uma substância semelhante à cocaína. Ao ser interrogado, ele afirmou que cada unidade seria comercializada por R$ 50.

No veículo ainda foram encontrados uma trouxinha de substância que aparentava ser crack, dois relógios dourados, três celulares, além de R$ 476 em dinheiro. Diante das evidências, os três suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Altamira, juntamente com o material apreendido, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.