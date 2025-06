Casal é assassinado a tiros quando trafegava de moto em Barcarena

Um casal ainda não identificado foi assassinado a tiros na tarde de domingo (1º/5) na Rodovia da Integração, em Barcarena, no nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, as vítimas trafegavam em uma moto quando foram surpreendidas pelos executores em frente ao Residencial Jardim do Valle. O homem morreu na hora e a mulher ainda foi socorrida, mas morreu no hospital.

O duplo homicídio ocorreu por volta das 17h. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada por moradores que relataram sobre duas pessoas mortas, vítimas de disparos de arma de fogo. Quando os militares chegaram ao local, constataram que o homem já estava morto e a mulher ainda apresentava sinais vitais. Imediatamente foi acionada uma ambulância, que fez o encaminhamento da mulher até a Unidade de Pronto Atendimento. No entanto, a vítima não resistiu e morreu no local.

A Polícia Civil e Científica estiveram na cena do crime para verificar o ocorrido com o homem. O local foi isolado para a realização da perícia e a remoção do corpo. Além disso, foram coletados depoimentos para auxiliar nas investigações. Não há detalhes sobre as características dos executores ou as circunstâncias do duplo homicídio. Além disso, também não há informação sobre a motivação para o crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.