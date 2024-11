Homem é morto a tiros quando trafegava de motocicleta em Xinguara

Hattos Fernando Oliveira Sabino, de 24 anos, foi morto a tiros quando trafegava em uma motocicleta pelo setor Novo Horizonte, no município de Xinguara, no sudeste do Pará. O crime foi registrado na tarde de sábado (23/11), quando a vítima foi surpreendida por outro motociclista que estava armado e disparou diversas vezes.

De acordo com as informações iniciais, o homicídio ocorreu na Rua Petrônio Portela. A vítima conduzia uma moto vermelha e não percebeu a aproximação do atirador, que estava na outra motocicleta. Após ser atingido pelos tiros, Hattos Fernando caiu da moto e ficou jogado às margens da via. O suspeito do crime fugiu do local. Pessoas que passavam pela via acionaram a Polícia Militar para relatar sobre o assassinato.

Ainda não há mais informações sobre o que poderia ter motivado a execução de Hattos Fernando. Dados policiais apontam que o jovem teria saído recentemente do sistema prisional, onde cumpria pena por envolvimento com o tráfico de drogas. A vítima havia passado para o regime domiciliar. No entanto, somente as investigações policiais poderão confirmar se a morte possui ligação com a vida pregressa de Hattos Fernando. Buscas foram feitas na área, mas ainda não há detalhes sobre a localização ou quem seria o autor do crime.

VEJA MAIS

Em nota, a Polícia Civil informou que a delegacia de Xinguara apura o homicídio de Hattos Fernando Oliveira Sabino. "Perícias foram solicitadas", comunicaram.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.