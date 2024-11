‘Luís Barbudo’ é morto a tiros na frente de estabelecimento em Itaituba

Luís Rodrigues da Silva, mais conhecido como ‘Luís Barbudo’, foi morto a tiros na frente de um estabelecimento comercial no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, sudoeste do Pará. O crime ocorreu na noite de terça-feira (19/11), quando um suspeito desceu de uma motocicleta e fez vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que conversava com amigos.

De acordo com testemunhas, ‘Luís Barbudo’ seria empresário e líder do Movimento em Defesa da Legalização da Garimpagem Regional. Ele estava na frente do mercadinho que era proprietário, por volta de 19h30, quando o crime ocorreu. O estabelecimento fica há cerca de 200 metros de uma delegacia. Rapidamente viaturas da Polícia Militar chegaram ao local.

Imagens que circulam nas redes sociais, que foram registradas por câmeras de segurança, mostram como o crime ocorreu. A vítima estava sentada em uma cadeira, na frente do mercadinho, quando um homem chega em uma motocicleta. O suspeito, sem tirar o capacete, entra no mercadinho e, segundos depois, sai e atira várias vezes contra ‘Luís Barbudo’. As pessoas que estão próximas correm do local. Após o crime, o suspeito fugiu.

Conforme a Polícia Civil, um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao homicídio. "Equipes da Delegacia de Moraes de Almeida trabalham para localizar o segundo suspeito, que já foi identificado. Testemunhas estão sendo ouvidas, e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", comunicaram.