Acusado de matar esposa estrangulada é condenado a mais de 40 anos em Santarém

Antônio Carlos Souza da Cruz foi condenado, na segunda-feira (30/6), em Santarém, oeste do Pará, a 40 anos e seis meses pelo feminicídio da esposa, Nádia Silva Freitas de Castro. O crime ocorreu em 12 de setembro de 2023, no apartamento do casal, que fica na avenida Cuiabá. Na ocasião, a vítima foi estrangulada até a morte.

O julgamento ocorreu no Fórum da Comarca de Santarém e foi presidido pelo juiz Gabriel Veloso de Araújo, titular da 3ª Vara Criminal. A Promotora de Justiça Mariana Sousa Cavaleiro de Macêdo Dantas atuou na acusação, enquanto na defesa estava o defensor público George Aguiar. Vizinhos e parentes do casal foram ouvidos como testemunhas, além da Delegada Vanessa Travassos Cutrim, responsável pelo inquérito policial do caso.

Segundo o portal O Impacto, a prima da vítima relatou que o filho primogênito do casal compartilhou a ela após o crime que o pai havia batido na mãe e estava tentando ressuscitar, mas não podia falar porque o pai iria preso.

Após todos os depoimentos e apresentação de provas, o réu foi condenado a 40 anos e 6 meses em regime fechado. “Os jurados fizeram análise das provas que foram colocadas, concordaram com o Ministério porque de fato a versão do suicídio construída pelo acusado não encontrava nenhum respaldo nas provas testemunhais e técnicas que atestavam o crime, que ela foi estrangulada e não enforcada”, destacou Dra. Mariana Dantas, Promotora de Justiça ao O Impacto.

O crime

Na noite anterior ao crime, 11 de setembro de 2023, o casal havia discutido e o desentendimento evoluiu para agressão física, ainda O Impacto. No dia seguinte, Nádia foi estrangulada até a morte por um cordão “fio” no apartamento onde o casal morava em um cômodo que era utilizado como depósito.

Segundo o portal O Impacto, o argumento de Antônio Carlos na época foi de que a vítima tinha tirado a própria vida. Nádia Castro era mãe de dois filhos e vivia um relacionamento abusivo com o suspeito, conforme o relato de amigos e familiares.