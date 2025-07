Passageira de ônibus é presa com 17 kg de 'supermaconha' durante viagem em Belterra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 17 quilos de skunk, droga conhecida como “supermaconha”, em Belterra, no oeste do Pará. A apreensão ocorreu durante fiscalização a um ônibus de viagem no quilômetro 969 da BR-163, na noite da última sexta-feira (27/6). Uma mulher foi presa.

Por volta das 23h10, os agentes abordaram o transporte que saiu de Santarém, oeste do estado, com destino a Itaituba, sudoeste paraense. Segundo a PRF, durante a inspeção, foi encontrada uma mala contendo 14 tabletes de skunk, que pertencia a uma passageira que viajava de Santarém até Altamira, também no sudoeste do Pará. Após a pesagem foram totalizados 17,450 kg.

Diante dos fatos, a passageira foi presa e levada, juntamente com a droga, para a Delegacia de Polícia Civil de Santarém para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, por tráfico de drogas.

O que é skunk?

Também conhecida como supermaconha, a skunk age como uma substância psicoativa de ação perturbadora do sistema nervoso central e tem uma concentração mais forte de THC (Tetra-hidro-canabidinol), substância psicoativa que age alterando os níveis de serotonina e de dopamina, hormônios ligados às sensações de prazer e satisfação no cérebro. Ela é produzida a partir de uma espécie de cannabis sativa híbrida, resultado de cruzamentos de espécies diferentes de plantas do mesmo gênero. Criada em laboratório, a droga pode ter efeito até dez vezes mais potente do que a maconha.