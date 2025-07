Jovem é baleado por dupla encapuzada em Itaituba

André Lima Viana, de 19 anos, foi baleado na madrugada desta terça-feira (1º/7), no ramal Jacarezinho, que fica no bairro Maria Madalena, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A mãe dele relatou que dois homens encapuzados se aproximaram em uma motocicleta e atiraram contra o filho dela. O motivo por trás do ataque é um mistério.

O crime ocorreu por volta das 2h. Segundo o Portal Giro, a Polícia Militar foi acionada, confirmou a ocorrência e solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros e encaminhou o jovem ao Hospital Regional do Tapajós (HRT). O estado de saúde de André, que apresentava vários disparos de arma de fogo pelo corpo, é desconhecido.

A dupla envolvida no crime conseguiu fugir e, até agora, não foi localizada ou reconhecida. A PM segue atrás dos suspeitos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou que "equipes da Seccional de Itaituba trabalham para identificar e localizar os suspeitos. A vítima foi encaminhada para atendimento médico, perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para ajudar nas investigações".