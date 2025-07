Briga durante bebedeira termina com 'Jabuti' morto e 'Loirinho' gravemente ferido em Itaituba

Deivison Martins Feitosa, conhecido como “Jabuti”, morreu na tarde de segunda-feira (30/6), durante uma bebedeira na comunidade do Penedo, localizada no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. Além dele, um outro homem, identificado como Rodrigo Miranda, o “Loirinho”, ficou gravemente ferido. Até o momento, as circunstâncias do episódio não foram esclarecidas.

Segundo o portal Plantão 24 Horas News, a Polícia Militar foi acionada por moradores após uma briga entre dois homens que estariam consumindo bebida alcoólica juntos. Durante o desentendimento, um deles foi morto e o outro ficou gravemente ferido.

“Loirinho” sofreu um corte profundo que possivelmente foi causado por arma branca. Ele foi socorrido ao Pronto Socorro Municipal, onde permanece sob cuidados médicos. Até o começo da manhã desta terça-feira (1º/7), o estado de saúde atualizado de Rodrigo não havia sido revelado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil com mais detalhes do caso e aguarda retorno.