PC prende suspeito de estuprar e ameaçar menina de 11 anos em Igarapé-Açu

Um rapaz de 23 anos foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (30/6), em Igarapé-Açu, suspeito de cometer os crimes de estupro de vulnerável e ameaça contra uma menina de 11 anos. De acordo com a PC, a mãe da vítima denunciou o caso no dia 19 do mês passado e disse que a filha tinha sido forçada a manter atos libidinosos com o suspeito, incluindo conjunção carnal.

A Delegacia de Igarapé-Açu começou a investigar o caso e reuniu provas contra o suspeito. Conforme as investigações da Polícia Civil, o suspeito teria encontrado a vítima em uma via pública depois de tê-la violentado sexualmente e desferido dois tapas no rosto dela, a ameaçando se ela contasse o estupro para alguma pessoa.

A PC então representou pela prisão preventiva do suspeito. Ele foi localizado no bairro Água Limpa, por volta das 10h30 de segunda (30/6), e depois transferido ao sistema penitenciário, onde segue à disposição da Justiça.

Conforme as autoridades, o suspeito já tinha sido preso por tráfico de drogas e lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher.