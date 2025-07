Suspeitos de roubo de R$ 77 mil são presos durante operação policial

Duas pessoas foram presas nesta terça-feira (1º) por suspeita de roubo circunstanciado no município de Tucuruí, no sudeste paraense. O crime ocorreu em maio, quando foi subtraído da vítima, mediante violência e grave ameaça, um malote contendo aproximadamente R$ 77 mil.

De acordo com a Polícia Civil, após investigação, os envolvidos foram identificados. A prisão fez parte da Operação Tripla Blindagem, que tem o objetivo de desarticular o grupo responsável pelo crime. Os dois foram levados para a Seccional da cidade e permanecem à disposição da Justiça.

A ação foi resultado de um trabalho conjunto da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, da 15ª Seccional Urbana e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Tucuruí, que resultou no cumprimento de mandado de prisão preventiva contra o homem e de prisão temporária contra a mulher.

O que é roubo circunstanciado?

Roubo circunstanciado é uma forma qualificada do crime de roubo, prevista no Código Penal Brasileiro, em que circunstâncias específicas agravam a pena do autor. Ele é caracterizado por fatores agravantes, como o uso de arma de fogo ou arma branca, ou ainda quando o crime é cometido por duas ou mais pessoas.