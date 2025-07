Idoso deficiente visual é encontrado amarrado dentro de banheiro em Capitão Poço; suspeita é presa

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi presa suspeita de maus-tratos a um idoso em Capitão Poço, no nordeste do Pará. A ação ocorreu na segunda-feira (30), quando o idoso, que possui deficiência visual, foi encontrado amarrado dentro de um banheiro. Segundo as informações da Polícia Civil, a suspeita pode ser autuada por cárcere privado, maus-tratos e apropriação indevida de benefício previdenciário.

De acordo com a PC, a suspeita foi presa em flagrante. Não há detalhes sobre qual é o parentesco ou relação que ela possui com o idoso. Quando os agentes chegaram ao imóvel, constataram que a vítima estava trancada na casa há vários dias. Além disso, os policiais relataram que o idoso estaria amarrado com uma corda dentro do banheiro, sem acesso à alimentação e em condições precárias de higiene. No local, os policiais encontraram apenas uma rede e um lençol, os únicos itens à disposição da vítima. Após ser resgatado, o idoso contou à PC estar nessa situação há quatro dias.

A suspeita foi localizada pelos agentes ainda durante a ação. Conforme a PC, além dos maus-tratos, ela também estaria utilizando os documentos pessoais e o cartão de benefício do idoso para realizar saques e fazer uso indevido do dinheiro. Diante dos fatos, a mulher foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.