Ex-estrela de reality esquartejou e decapitou o namorado após o aniversário da vítima

Uma mulher identificada como Tamika Sueann-Rose Chesser, ex-estrela do reality show “As Gostosas e os Geeks”, chocou muitos internautas após desmembrar e decapitar o seu namorado, Julian Story, um dia depois do aniversário de 39 anos dele. De acordo com as autoridades australianas, a polícia de Port Lincoln interrompeu as buscas para revisar vídeos de câmeras de segurança, visto que a cabeça do rapaz ainda não foi encontrada.

Participação de Tamika no reality "As Gostosas e os Geeks" (Foto: Reprodução/ THE CW)

Alguns dias antes do crime, a participante do programa foi vista andando pelas ruas coberta da cabeça aos pés com roupas pretas e, logo depois, ela estava seminua vestindo um véu de noiva com uma faca na mão. Em uma última aparição, Tamika ainda se apresentou totalmente descontrolada com a cabeça raspada, enquanto arrancava um chapéu e uma peruca que usava na cabeça.

Segundo informações de sua irmã Kiya-May, Tamika não aparentava estar bem com sua mente há alguns anos, pois vivia em um espiral de desintegração de saúde mental. Por esse motivo, após ser acusada pelo homicídio brutal contra Story, a ex-estrela foi internada em uma unidade prisional psiquiátrica, mas ainda vai responder pelos crimes de agressão policial, obstrução à justiça e tentativa de ocultação de provas.

Prisão em flagrante

Após perceberem uma fumaça vindo da casa de Tamika e Julian, os vizinhos imediatamente ligaram para a Polícia, que chegou ao local e encontrou a mulher com o corpo esquartejado da vítima "queimado e desfigurado". Além disso, foi constatado que a modelo estava em estado catatônico, que é uma condição desenvolvida pelo transtorno psiquiátrico que provoca imobilidade motora.

Segundo os investigadores, Tamika estava tentando queimar os restos mortais de Story e isso foi o que acabou chamando a atenção de seus vizinhos. Por enquanto, a Polícia ainda procura por provas que ajudem a encontrar o paradeiro da cabeça do namorado da modelo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal.com)