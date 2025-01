Corpo de homem assassinado é encontrado em lixão na região garimpeira de Itaituba

O corpo esquartejado de um homem identificado como Almir Farrapo, de 52 anos, foi encontrado morto no lixão do garimpo Mamual, na região garimpeira de Itaituba, município do sudoeste do Pará. O homicídio brutal chocou a população da localidade. A vítima era conhecida pelo apelido de "Mili Farrapo".

O caso veio à tona na última sexta-feira (10/01), após a circulação de um áudio e foto nas redes sociais. A vítima foi esquartejada, e o corpo foi enrolado em um saco plástico antes de ser descartado no local. As informações são do portal Plantão 24h News.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar a denúncia e constatou os fatos. O caso foi comunicado ao delegado da Polícia Civil do Distrito de Moraes Almeida, que autorizou a remoção do corpo para os procedimentos legais. As investigações para identificar o responsável pelo crime seguem em andamento.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que equipes da Seccional Urbana de Itaituba trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime. A vítima foi identificada como Alamir Farrapo, 52 anos. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar o trabalho policial.

uaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.