PC prende segundo suspeito de envolvimento na morte de empresário em Castanhal

José Rudney Nascimento de Oliveira foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira (30/6), em Castanhal, nordeste do Pará, suspeito de envolvimento na morte do empresário Antônio da Cruz de Souza Júnior. Na semana passada, no dia 26, a PC prendeu Antônio Alves de Lima Filho também por suposta participação no caso.

O crime aconteceu no dia 8 de janeiro deste ano, por volta das 19h40, quando a vítima estava sentada em frente à própria casa, na travessa Cônego Leitão, bairro Estrela. Dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo. A vítima, que atuava no ramo de imóveis, chegou a ser socorrida com vida e encaminhada à UPA de Castanhal, sendo depois transferida ao Hospital Metropolitano, em Ananindeua, na Grande Belém, onde morreu na manhã seguinte.

Durante as investigações conduzidas pela pelas equipes da Delegacia de Homicídios e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal, a PC chegou até os suspeitos e representou pela prisão preventiva dos dois suspeitos, que foi expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal. José foi detido quatro dias depois de Antônio Alves. Ambos seguem à disposição da Justiça.

A apuração do crime continua para esclarecer a motivação da morte do empresário e identificar possíveis envolvidos no crime.