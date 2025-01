Empresário é morto a tiros na frente da própria casa em Castanhal

Um empresário do ramo de imóveis, identificado como Antônio da Cruz de Souza Júnior, foi morto a tiros na noite da última quarta-feira (8), no bairro Estrela, em Castanhal, no nordeste do Pará. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da cidade, que ainda não divulgou maiores detalhes sobre a ocorrência.

Segundo a polícia, o empresário estava em frente à própria casa quando dois homens chegaram em uma motocicleta e atiraram.

A vítima chegou a s​er socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação da equipe de socorristas e de curiosos no momento em que o empresário recebia atendimento médico.

Os suspeitos do crime fugiram e ainda não foram localizados. A motivação para o assassinato ainda é desconhecida.

Por nota, a Polícia Civil informou que “a Delegacia de Homicídios de Castanhal investiga a morte de Antônio da Cruz e Souza Júnior”. “Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas”, completou a PC.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.