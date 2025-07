Homem é morto a facadas em via pública de Capitão Poço

Um homem identificado como Erdson da Silva Pinto, de 36 anos, foi morto com golpes de arma branca na tarde desta sexta-feira (18), em Capitão Poço, no nordeste do Pará. O crime ocorreu no bairro JR, quando a vítima foi golpeada duas vezes na região do peito. Não há informações sobre o suspeito do crime.

De acordo com os relatos iniciais, a vítima estava em via pública quando o crime ocorreu. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada por moradores da área que relataram o assassinato. Ao chegarem ao endereço, os agentes constataram o homicídio e encontraram o homem jogado em uma valeta, com duas perfurações feitas por faca e ensanguentado. Não há informações sobre quem seria o autor.

Moradores identificaram Erdson e informaram que ele seria natural de Garrafão do Norte, segundo os documentos que estavam com ele no local. Momentos depois, familiares do homem chegaram à cena do crime e confirmaram a identidade dele. A Polícia Civil esteve no local para colher as informações sobre o crime. As testemunhas relataram o que viram no local, para ajudar os agentes a chegarem até o autor do homicídio. Não há detalhes sobre qual seria a motivação para o assassinato.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.