Cerca de 46 tabletes de skunk foram apreendidos dentro de embarcação em Óbidos

Cerca de 46 tabletes de skunk, conhecido popularmente como a ‘supermaconha’, foram apreendidos na tarde desta sexta-feira (18), em Óbidos, oeste do Pará. O entorpecente estava dentro de um carro, que era transportado em uma embarcação que navegava pelo rio Amazonas. Não há informações sobre prisões.

De acordo com as informações policiais, agentes da PM e da Polícia Civil realizavam fiscalizações na área. Durante uma abordagem em uma das embarcações, que saiu de Manaus, no Amazonas, rumo a Belém, o cão farejador Izú sinalizou a presença de drogas. O entorpecente estava dentro de um carro modelo Jeep Cherokee e os agentes realizaram a inspeção. No veículo, os policiais encontraram um compartimento oculto com os tabletes da droga, escondidos em uma estrutura.

As buscas continuam na embarcação, mas nenhum outro ilícito foi localizado. O caso foi apresentado à equipe da Polícia Civil que integra a Base Fluvial Candiru, para os procedimentos legais cabíveis. A droga apreendida será pesada, periciada e enviada para a delegacia de polícia responsável pelo caso.