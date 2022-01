Homem é morto a facadas por causa de som alto em Uruará

Adalan Santos, de 21 anos, morreu após ser atingido a facadas em Uruará, no sudoeste paraense. O crime ocorreu na tarde do último sábado (1º), por volta de 13h30, na Vila Bela Vista, zona rural do município. A motivação do homicídio seria uma discussão por conta de som alto. O criminoso não foi identificado e fugiu após o crime.

Segundo testemunhas, a vítima estava em um bar na localidade, ouvindo música em alto volume, quando teria sido abordada pelo algoz. O assassino teria pedido que o jovem diminuísse o som que ouvia e se irritou com a negativa de Adalan. Em seguida, o jovem foi alvo de facadas. O assassino fugiu em seguida.

Não há detalhes de quantas vezes e nem em que parte do corpo o jovem foi atingido. Ele seria morador do quilômetro 195, a cinco quilômetros de onde foi morto, no quilômetro 190.

As investigações sobre o caso devem ser conduzidas pela Polícia Civil. Informações que ajudem na identificação ou localização do suspeito podem ser repassadas em sigilo e de forma gratuita às autoridades policiais por meio do Disque-Denúncia, 181.