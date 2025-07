Suspeito de estuprar mulher em casa de shows é preso em Icoaraci

Um homem suspeito do crime de estupro de vulnerável foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta segunda-feira (14), em Icoaraci, distrito de Belém. Segundo as informações da PC, o crime teria ocorrido em uma casa de show no último domingo (13). Após denunciar o caso, a vítima foi encaminhada para exames e medidas de profilaxia. Um segundo suspeito é investigado.

A ação foi realizada por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Icoaraci. De acordo com a PC, a vítima compareceu à unidade especializada para relatar que foi abusada sexualmente na madrugada anterior, em uma casa de shows.

De acordo com a vítima, ela ainda estava sob efeito de bebida alcoólica quando foi abordada por um homem que a empurrou para um dos banheiros do estabelecimento. Um segundo suspeito já estava no local e foi quem estuprou a vítima.

Com base nas informações, a equipe de policiais civis da DEAM de Icoaraci realizou as buscas e prendeu um dos autores em flagrante. As investigações continuam para identificar o segundo suspeito.