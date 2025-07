Suspeito de tráfico é preso e 500 papelotes de cocaína são apreendidos em Icoaraci

Um homem que não teve o nome revelado foi preso suspeito de tráfico de drogas após ser flagrado com 500 invólucros de uma substância similar à pasta base de cocaína em Icoaraci, distrito de Belém. A ação do 10º Batalhão de Polícia Militar ocorreu na noite de domingo (13), no final da rua 02 de dezembro, em uma localidade conhecida popularmente como “Fazendinha”.

Segundo a PM, a ação ocorreu por volta de 23h, logo após os policiais receberem uma denúncia relatando sobre a comercialização de entorpecentes na área. De posse das informações, os militares foram até o endereço repassado. Ao chegarem ao local, visualizaram um homem portando uma arma. Ainda segundo o relato policial, quando o suspeito percebeu a presença dos agentes, apontou a arma na direção dos militares.

Diante da situação de risco, os agentes agiram. O suspeito armado, juntamente com outros indivíduos, correram para uma área de mata. Não foi possível localizá-los. Ao ser feita uma averiguação da área, um dos suspeitos foi localizado. Com ele foi encontrada a quantidade de 500 papelotes da substância semelhante à pasta base de cocaína. O relato policial é que o suspeito confessou ser o proprietário dos entorpecentes e também já possuía passagens na justiça pelo crime de roubo.

Diante do flagrante, o suspeito, juntamente com o material apreendido, foi apresentado na Seccional de Icoaraci, onde foram adotadas as medidas cabíveis ao caso.