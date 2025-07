Carro de passeio capota em acidente na estrada de Mosqueiro

Um carro de passeio se envolveu em um acidente na tarde desta segunda-feira (14), na PA-391, a estrada de Mosqueiro, distrito de Belém. Conforme as informações iniciais, o veículo capotou e parou às margens da via, com as rodas viradas para cima. O condutor foi socorrido com vida e saiu caminhando e consciente.

Os relatos iniciais são que o acidente ocorreu por volta de 15h, próximo ao Portal de Mosqueiro. Não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente. O condutor foi ajudado por outros motoristas que passavam pelo local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e o Detran, e aguarda o retorno.