Mulher denuncia filho e sobrinho após idoso ser achado morto em cova rasa no sudeste do Pará

Um idoso identificado como Vito Barbosa de Souza, de 80 anos, foi encontrado morto dentro de uma cova rasa no município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. O caso foi registrado no domingo (13), após uma mulher procurar a Polícia Civil para denunciar o próprio filho e o sobrinho, ambos de 22 anos, por suposta participação no assassinato da vítima. Os suspeitos estão foragidos.

Segundo as informações do portal Correio de Carajás, as autoridades policiais receberam a denúncia por volta de 11h30. Os moradores de uma residência no Bairro Vila Nova acionaram a polícia devido à localização do corpo do idoso no quintal da casa. Uma mulher teria relatado aos agentes que o filho e o sobrinho seriam os autores do crime e da ocultação do cadáver. No entanto, não há mais detalhes sobre as circunstâncias e a motivação para o assassinato de Vito.

Ainda conforme as informações colhidas no local, o idoso era vizinho dos suspeitos e foi encontrado enterrado no quintal da avó deles. A Polícia Científica esteve no local e os peritos realizaram a análise do local. Posteriormente, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí para determinar a causa da morte e quando o crime ocorreu.

O caso segue em investigação para esclarecer a motivação e confirmar a autoria do crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.