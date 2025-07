Suspeito de agredir agente de trânsito em Belém tem prisão convertida em preventiva

Um motorista suspeito de agredir um agente de trânsito, em Belém, teve a prisão convertida em preventiva nesta sexta-feira (18). O suspeito se envolveu em uma confusão com um agente da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) na tarde de quinta-feira (17), no bairro de São Brás. As imagens do desentendimento passaram a circular nas redes sociais.

Segundo as informações da SegBel, os agentes alegaram que o motorista teria ameaçado e agredido um agente ao ser parado em uma fiscalização. Os relatos iniciais são de que os agentes identificaram que o veículo estava em situação irregular e solicitaram a parada, mas o condutor desobedeceu à ordem de remoção. Ao ser abordado, ele tentou agredir os servidores e quebrou o retrovisor de uma das viaturas da SegBel. O suspeito não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o carro que ele conduzia estava com o licenciamento vencido desde 2019, além de acumular 12 multas por infrações de trânsito.

Após a confusão, devido à resistência do condutor, as guarnições da Polícia Militar e da Guarda Municipal foram acionadas para prestar apoio. O suspeito foi conduzido à Seccional de São Brás, onde foi autuado por desacato, dano qualificado contra o patrimônio público e lesão corporal. O veículo foi removido ao pátio de retenção da Segbel. Ainda segundo a secretaria, foi constatado que o suspeito responde pelos crimes de lesão corporal em 2021 e importunação sexual praticada em 2023.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o suspeito tentando agredir os agentes de trânsito. Pessoas que passavam pelo local ajudaram a conter o motorista.